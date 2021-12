Prefeitura lança campanha ‘Dezembro Vermelho’ de combate a doenças sexualmente transmissíveis

A Prefeitura de Engenheiro Coelho, através da Secretaria Municipal de Saúde, realiza no mês de dezembro a campanha ‘Dezembro Vermelho’. Assim como acontece com o Outubro Rosa, sobre o câncer de mama, e Novembro Azul, sobre o câncer de próstata, o Dezembro Vermelho tem como objetivo chamar atenção para as medidas de prevenção, assistência e proteção e promoção dos direitos das pessoas infectadas com o HIV.

As equipes da saúde realizarão testes rápidos de hepatites B e C, além de testes de HIV e Sífilis. As ações serão realizadas nos Postos de Saúde da Família (PSFs), independente de agendamento, durante toda a semana, das 7h às 16h. Nos domingos 5 e 12 de dezembro as equipes estarão no barracão da feira livre.

HIV/Aids

No mundo há 36,7 milhões de pessoas vivendo com o vírus HIV e mais da metade delas (53%) está em tratamento. A boa notícia é que, em decorrência das medidas tomadas em relação ao diagnóstico, tratamento e controle da carga viral, a partir de 2005 as mortes caíram pela metade. Os dados são do Unaids (Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV e Aids).

O Brasil é responsável por 49% das novas infecções. São mais de 40 mil novos casos por ano (48 mil em 2016) ou um caso a cada 15 minutos. Estima-se que 112 mil pessoas tem o vírus HIV e não sabem. Esse último dado demonstra a importância de as pessoas fazerem o diagnóstico sempre que passarem por situações de risco, como sexo sem proteção.

O uso do preservativo (masculino ou feminino) em todas as relações sexuais (orais, anais e vaginais) é o método mais eficaz para evitar a transmissão do HIV/Aids e das hepatites virais B e C.

Serviço

Dezembro Vermelho

Testagem rápida para Hepatite, HIV e Sífiles

Posto de Saúde da Família (PSF)

Segunda a sexta-feira – 7h às 16h