PREFEITURA LANÇA FESTIVAL MUSICAL EM COMEMORAÇÃO AOS 70 ANOS DE JAGUARIÚNA

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, lançou na manhã desta terça-feira, dia 22 de outubro, a programação musical em comemoração aos 70 anos da cidade. O “Festival 70 anos de Jaguariúna, um show de solidariedade” vai acontecer nos dias 14 e 15 de novembro, no Parque Santa Maria, e contará com shows de vários artistas de renome nacional.

O lançamento do festival foi feito pelo prefeito Gustavo Reis, na sede da Secretaria de Turismo e Cultura, na Fazenda da Barra. O evento será inteiramente patrocinado pela iniciativa privada, sem usar recursos públicos e será em prol do Lar Feliz de Jaguariúna, que atende crianças e adolescentes em vulnerabilidade social.

A programação inclui os shows de Paulo Ricardo do RPM, George Israel do Kid Abelha, Os Decris, as duplas Lucylla e Lucyana e Matheus e Cristiano, além da cantora Paula Falcão, que prestigiou a cerimônia de lançamento do festival e até cantou à capela uma de suas canções.

O evento é patrocinado por: Jaguar Plásticos, Alea, UniFaj, Ceaflor, Band FM Campinas e Nativa FM. Os artistas também irão contribuir com o evento, doando total ou parcialmente seus cachês.

“Será uma grande festa, à altura de Jaguariúna e de seus 70 anos de história. Quero agradecer aos patrocinadores e aos artistas e também à secretária de Turismo e Cultura, Mariana Camargo, e a todos os servidores da secretaria pela realização desse grande evento”, disse o prefeito Gustavo Reis.

PROGRAMAÇÃO

Parque Santa Maria

DIA 14/11

19h – Os Decris

21h – George Israel (do Kid Abelha)

23h – Matheus e Cristiano

DIA 15/11

18h – Paula Falcão

20h – Lucylla e Lucyana

21h – Paulo Ricardo

Fotos Ivair Oliveira