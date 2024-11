Prefeitura lança projeto “Reciclou” nesta quarta-feira em Artur Nogueira

Lançamento acontece a partir das 14h, na Prefeitura; moradores poderão descartar óleo usado no Departamento de Bem-Estar Animal e acumular pontos para trocar em prêmios

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e em parceria com a empresa Nutrihorto, lançará nesta quarta-feira (06) o projeto RECICLOU. A iniciativa vai incentivar a reciclagem e o descarte correto do óleo de cozinha usado no município, premiando moradores e trazendo benefícios para o meio ambiente.

O lançamento ocorrerá durante uma palestra educativa aberta ao público, às 14h, na Sala de Reuniões da Secretaria de Educação – no Paço Municipal.

De acordo com a secretária de Meio Ambiente, Tamiris Artuzi, o RECICLOU tem como objetivo principal conscientizar a população sobre a importância do descarte correto do óleo usado, ao mesmo tempo em que promove a sustentabilidade e incentiva a participação ativa dos moradores.

“O descarte irregular de óleo pode causar sérios danos ao meio ambiente. Com o RECICLOU, queremos mostrar que é possível reverter esse impacto e, ao mesmo tempo, recompensar os moradores que adotam essa prática sustentável”, explica.

Como funciona o projeto RECICLOU?

-Palestras educativas sobre sustentabilidade serão promovidas para conscientizar a população sobre os impactos ambientais do descarte inadequado e as vantagens da reciclagem.

-Um ponto de coleta será instalado no Departamento de Bem-Estar Animal, onde os moradores poderão depositar o óleo de cozinha usado em recipientes seguros.

-A cada entrega de óleo usado no ponto de coleta, o morador acumulará pontos de acordo com a quantidade de óleo descartada. Esses pontos poderão ser trocados por prêmios, incentivando a participação de todos na iniciativa sustentável.

-Além disso, o Fundo Municipal de Meio Ambiente acumulará pontos com a participação de cada morador e poderá convertê-los em recursos financeiros. Esses recursos serão direcionados para projetos ambientais e melhorias voltadas à sustentabilidade no município, ampliando o impacto positivo do projeto RECICLOU.

Todo o óleo coletado será reciclado de forma responsável, contribuindo diretamente para a preservação do meio ambiente e garantindo o uso sustentável dos recursos naturais.

Serviço:

Palestra e Lançamento do Projeto RECICLOU

Data: 6 de novembro de 2024 (quarta-feira)

Horário: 14h

Local: Sala de Reuniões da Secretaria de Educação (Prefeitura de Artur Nogueira)