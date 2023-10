Prefeitura leva Procon Móvel à Avenida XV de Novembro em Artur Nogueira

Unidade tem oferecido serviços e orientações à população de forma gratuita nesta quarta-feira (18), e permanecerá no local até às 16h

Pensando em facilitar o acesso de consumidores, fornecedores e lojistas ao Procon, a Prefeitura de Artur Nogueira instalou um ponto itinerante da Agência de Proteção e Defesa do Consumidor na Avenida XV de Novembro nesta quarta-feira (18).

De acordo com a secretária de Desenvolvimento Econômico, Tatiane Gibertoni, a unidade tem oferecido serviços e orientações à população nogueirense de forma gratuita. Ela destaca que os atendimentos ocorrem no “calçadão” – em frente à Prefeitura.

“Os profissionais do Procon estarão registrando reclamações administrativas, individuais e coletivas, contra fornecedores de bens ou serviços, assim como orientando os consumidores e fornecedores sobre os direitos e obrigações nas relações de consumo”, enfatizou Tatiane.

Durante os atendimentos, serão distribuídos materiais gráficos com dicas e informações, abordando as cartilhas de orientação aos idosos e o Código de Defesa do Consumidor.

SERVIÇO

Procon Móvel

Quando: quarta-feira, 18 de outubro

Onde: Calçadão, Avenida XV de Novembro, Jardim Planalto