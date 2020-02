Prefeitura monitora aumento da vazão do Rio Mogi Guaçu

O prefeito Walter Caveanha, em constante preocupação com as fortes chuvas que têm atingido o município nos últimos dias, pediu atenção redobrada à Defesa Civil e às secretarias municipais por causa da elevação do nível do Rio Mogi Guaçu nas últimas horas.

O Plano de Contingência foi acionado para acompanhar as regiões que estão mais suscetíveis a alagamentos, devido à elevação da vazão do Rio Mogi Guaçu para 350 metros cúbicos por segundo na noite desta terça-feira (11), na PCH (Pequena Central Hidrelétrica) da Cachoeira de Cima. A Prefeitura está monitorando a situação, inclusive, colocando toda sua equipe de prontidão em caso de necessidade.