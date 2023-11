Prefeitura Municipal investe na reforma do Zoo-Bosque de Pedreira

A Prefeitura de Pedreira está investindo em obras de reforma e melhorias do Zoo-Bosque Municipal. Estão sendo feitas adequações no espaço para poder ser reaberto à visitação pública em breve. Também será construída a Oca, um espaço que será usado para atividades de educação e conscientização ambiental.

Além disso, a Prefeitura já promoveu diversas melhorias em todo o espaço, como instalação da clínica de animais com toda a estrutura necessária, investimentos na cozinha, compra de material administrativo, coberturas e na segurança do local. O valor dos investimentos no Zoo-Boque é de cerca de R$ 600 mil.

A Prefeitura também está investindo em passagem de fauna em alguns pontos da cidade, para facilitar a travessia de animais e evitar atropelamentos. A primeira já foi feita na SP-95 e outras dez ainda serão instaladas, com parceria com a iniciativa privada.

“O Zoo-Bosque tem se destacado como um importante centro de educação ambiental na região. O projeto de Educação Ambiental do zoológico visa conscientizar e educar crianças e adultos sobre a importância da conservação da natureza e da preservação das espécies ameaçadas”, destaca o Secretário Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente Luciano Dalto Godoi.

Eventos com alunos de escolas públicas são um exemplo do compromisso contínuo do Zoo-Bosque em promover a conscientização e ação em prol do meio ambiente. “O espaço é um importante local de entretenimento, além de abrigar várias espécies. O Zoo-Bosque ocupa uma área de 33 mil metros quadrados, remanescente de mata nativa com inúmeras espécies vegetais”, ressalta o Prefeito Fábio Polidoro.

O Zoo-Bosque fica na Rua Santos Dumont, no bairro Morumbi.