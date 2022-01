Prefeitura oferece vagas para facilitar ocorrências policiais no Centro de Artur Nogueira

Vagas oficiais foram pintadas na Avenida Fernando Arens e Rua Floriano Peixoto



A fim de facilitar o atendimento de ocorrências policias e de socorro, a Prefeitura de Artur Nogueira, através do Departamento de Trânsito, criou duas vagas exclusivas para carros oficiais em estacionamentos do Centro.

De acordo com o Departamento de Trânsito, devido à falta de vagas dessa natureza, os veículos oficiais não encontravam espaços acessíveis para estacionar, dificultando o socorro da ambulância e o atendimento das ocorrências policiais.

Com as novas vagas, localizadas na Avenida Fernando Arens e na Rua Floriano Peixoto, tais atendimentos serão ainda mais eficientes na região. “Os comerciantes e consumidores, vendo as viaturas estacionadas, terão uma maior sensação de segurança”, garante o diretor de Trânsito, Adhemar de Barros.

As vagas foram pintadas no solo na semana passada e já estão em funcionamento. Vale destacar que não houve interferência nas vagas de carga e descarga usadas para abastecer os comércios locais, tampouco naquelas destinadas aos demais veículos.