Prefeitura orienta moradores do Vergel sobre a vacinação da covid-19

A Prefeitura de Mogi Mirim, por meio da Secretaria Municipal da Agricultura, realizou nesta terça-feira (24), atividade de orientação para vacinação contra a covid-19 na zona rural. A ação foi direcionada aos moradores do Horto de Vergel.

A assessora da Secretaria da Agricultura, Tanyra Amaral, esteve no local para definir os procedimentos junto à ESF (Estratégia Saúde da Família) Sudeste e orientar os moradores do local. Ela definiu, junto à enfermeira Dulce Dias, chefe do posto de saúde do Vergel, os procedimentos que serão tomados com base na realidade do bairro.

Optou-se, por exemplo, por uma busca ativa entre os moradores da região para identificar o público que precisa e pode ser imunizado contra o coronavírus. O calendário de vacinação divulgado pela Secretaria da Saúde estabelece quem já pode receber da primeira (crianças a partir de 3 anos) à quinta dose (imunossuprimidos a partir de 18 anos, com intervalo de 4 meses da quarta dose).

Dulce informou que essa busca poderá ser feita com os munícipes durante os atendimentos no posto médico, em contatos com grupos e em visitas domiciliares feitas pelos agentes da saúde. “Para as crianças que estiverem fora do esquema vacinal, vamos orientar os pais a levarem os filhos para a UBS Antônio Albejante, na Vila Dias”, informou Dulce. A enfermeira entende que a aplicação da dose na UBS do bairro da Zona Leste – a unidade é a mais próxima de Vergel – é mais adequada, em virtude da quantidade de doses aplicadas quando da abertura dos lotes.

Para ajudar nessa busca ativa, Tanyra fez um trabalho de orientação juntos aos moradores do bairro. Em contato direto com oito munícipes, tanto em suas propriedades, quanto na cooperativa “12 de Outubro”, a assessora entregou o Jornal Oficial do Município em que consta o calendário da Saúde e falou sobre os procedimentos de vacinação.

A principal orientação é de que os pais tenham consciência da importância da proteção de seus filhos e se informem no posto de saúde do bairro sobre a aplicação da vacina. A ESF do Vergel atende ao público às terças e quartas-feiras, das 7h30 às 15h30, e às sextas-feiras, das 7h30 às 11h.