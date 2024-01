Prefeitura orienta população sobre inclusão da vacina contra Covid no calendário nacional de imunização

Ministério da Saúde também definiu novas estratégias para vacinação de grupos prioritários

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Vigilância em Saúde (VISA), orienta a população sobre as mudanças do calendário nacional de imunização anunciadas pelo Ministério da Saúde.

A vacina contra Covid-19 passou a integrar o calendário infantil, destinado à crianças com idade entre 6 meses e 4 anos, 11 meses e 29 dias. Além disso, novos protocolos foram estabelecidos para os grupos prioritários.

De acordo com Milena Sia Perin, a responsável técnica da equipe de enfermagem da VISA, a indicação é que os grupos prioritários recebam a dose bivalente da Pfizer de forma anual ou a cada seis meses, dependendo do grupo.

É importante ressaltar que as vacinas contra Covid-19 estão disponíveis na UBS Espaço Mãe e Filho, sob livre demanda, para os grupos mencionados acima.

GRUPOS PRIORITÁRIOS E INTERVALO ENTRE DOSES

Segundo o Ministério da Saúde, as pessoas de 60 anos ou mais; as imunocomprometidas; e as gestantes e puérperas devem tomar a dose bivalente da Pfizer a cada seis meses.

Os outros grupos prioritários devem receber o imunizante uma vez ao ano. São eles: pessoas vivendo em instituições de longa permanência; indígenas; ribeirinhos; quilombolas; trabalhadores da saúde; pessoas com deficiência permanente; pessoas com comorbidades; pessoas privadas de liberdade; funcionários do sistema de privação de liberdade; adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas; pessoas em situação de rua.