PREFEITURA PROMOVE AÇÃO EDUCATIVA DE PREVENÇÃO E COMBATE À DENGUE

Com o aumento de casos de Dengue no país, a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Saúde, com apoio da EPTV, afiliada da TV Globo, promoveu no último sábado, 24 de fevereiro, uma ação educativa com intuito de informar a população dos cuidados necessários a serem mantidos em suas residências para eliminar possíveis focos do mosquito transmissor da doença.

A iniciativa ocorreu na Feira Cultural, localizada na Praça do Novo Centro, próxima a Caixa Econômica Federal, e nos comércios de grande circulação da região central do município, com uma equipe de profissionais realizando a distribuição de informativos e esclarecendo dúvidas as dúvidas dos munícipes.

Em consonância com a 7ª Campanha Regional de Combate ao Aedes aegypti, promovida pela EPTV, a medida teve por objetivo conscientizar a população sobre os riscos da proliferação do mosquito, que transmite doenças graves como a dengue, febre-amarela, chikungunya e zika vírus.

Entre os dias 5 e 9 de fevereiro, foi realizado um mutirão de combate à Dengue, vistoriando imóveis para eliminar possíveis focos do mosquito transmissor da doença. Ao todo, 4.898 residências foram visitadas, dessas, 2.693 passaram por vistoria, com 228 focos do mosquito eliminados, atingindo 55% de cobertura do município. Após análise, constatou-se que das 512 larvas examinadas, 294 são do Aedes aegypti.