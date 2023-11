PREFEITURA PROMOVE AÇÃO PREVENTIVA CONTRA O CÂNCER DE PRÓSTATA

A Prefeitura de Santo Antônio de Posse, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, promove no sábado, 18 de novembro, no Ambulatório Municipal de Especialidades Médicas, a campanha Novembro Azul, com ações de prevenção ao câncer de próstata. A iniciativa irá acontecer das 8h às 14h, com atendimentos nas áreas de urologia, dermatologia, nutrição, mediante agendamento prévio, e odontologia, vacinação, teste rápido para DSTs, oftalmologia e ultrassonografia, por demanda espontânea 💙

De acordo com especialistas, o Sistema de Informação sobre Mortalidade e dos Registros de Câncer de Base Populacional estima que, para o triênio 2023-2025, são esperados 704 mil casos novos de câncer no Brasil. O câncer de próstata é um dos mais incidentes, com 71.730 mil casos novos, correspondendo a um risco estimado de 67,86 casos a cada 100 mil homens.

A sua detecção é feita por meio de exame de toque retal (exame de próstata). Os especialistas comentam que o exame é importante para detectar precocemente o aparecimento da doença, bem como problemas na próstata. Outro exame é a dosagem de antígeno prostático específico (PSA) feita por meio da coleta de sangue para medir os níveis de PSA, uma substância produzida pela próstata. Mas ressaltam que é importante que o médico observe, mesmo com os níveis elevados do PSA, a existência de outras condições benignas na próstata.

Lembre-se: a frequência nos exames de rotina pode salvar sua vida!

#NovembroAzul #CancerDeProstata #SaudeSantoAntôniodePosse