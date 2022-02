Prefeitura promove ação tapa buracos

A Prefeitura Municipal de Engenheiro Coelho, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, iniciou nesta sexta-feira (4), e prossegue até os próximos dias, mais uma etapa da operação tapa buracos.



A secretaria estava monitorando alguns pontos, em algumas ruas, que apresentavam problemas, devido às chuvas das últimas semanas. Agora, as equipes aproveitaram a trégua na chuva para realizar os trabalhos de tapa buracos.

RECAPEAMENTO

Nos próximos meses, a prefeitura prevê o início de mais uma etapa do trabalho de recapeamento de ruas e avenidas na cidade. No último ano, várias ruas, em diversos bairros, já foram contempladas com o recapeamento.