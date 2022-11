Prefeitura promove caminhada contra a violência de gênero em Artur Nogueira

Prefeitura promove caminhada contra a violência de gênero em Artur

Nogueira

Ação acontece no dia 27 de novembro, e marca os 16 Dias de Ativismo

pelo Fim da Violência contra as Mulheres

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Assistência e

Desenvolvimento Social e da Coordenadoria dos Direitos e Apoio da

Mulher, promoverá uma caminhada coletiva que marcará a Campanha 16

Dias de Ativismo Pelo Fim da Violência Contra as Mulheres, cujo tema

deste ano é “Unidas pela paz, fortalecidas pela coragem”.

Com saída em frente ao Centro Cultural Tom Jobim, a ação acontecerá

no dia 27 de novembro, a partir das 8h. De acordo com o secretário

Amarildo Boer, a caminhada buscará conscientizar a população

nogueirense para combater e denunciar a violência contra a mulher.

A iniciativa tem apoio das secretarias de Saúde, de Segurança e

Trânsito, e de Esporte e Lazer.

COMO PARTICIPAR

A coordenadora dos Direitos e Apoio da Mulher, Lucia Buccini Carrilo,

enfatiza que a caminhada será aberta a todos os moradores. “O

público-alvo será tanto feminino quanto masculino. Estaremos todos

juntos pela união de esforços e de ações para garantir a vida e

dignidade a todas as mulheres e meninas”, frisou.

A caminhada será realizada com pré-inscrição para a população e

contará com entrega de camisetas no dia do evento. A coordenadoria

explica que receberão as camisetas apenas os moradores que se

inscreverem entre os dias 16, 17, 18, 21 e 22 de novembro, na

Assistência Social – localizada no antigo prédio da Escola Modelo, na

Avenida XV de Novembro, 1.400, no Jardim Planalto.

“A população que não conseguir se inscrever para a retirada da

camiseta poderá participar da mesma forma no dia do evento. A

pré-inscrição é necessária apenas para a reserva das camisetas, que

são limitadas”, reforçou Lucia.

A ação também terá participação de representantes de conselhos, do

Cras e Creas, e demais funcionários públicos.

OS 16 DIAS DE ATIVISMO

Os 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres é uma

campanha anual e internacional que começa no dia 25 de novembro, Dia

Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres, e vai

até 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos. No Brasil,

a mobilização abrange o período de 20 de novembro a 10 de dezembro.

Foi iniciada por ativistas no Instituto de Liderança Global das

Mulheres, em 1991, e continua a ser coordenada anualmente pelo Centro

para Liderança Global das Mulheres. É uma estratégia de mobilização

de indivíduos e organizações, em todo o mundo, para engajamento na

prevenção e na eliminação da violência contra as mulheres e

meninas.