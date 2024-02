Prefeitura promove Curso de Aplicações Táticas para GCMs de Artur Nogueira

Abertura oficial do II CAT está agendada para sábado (17), às 8h, na sede da Guarda Civil Municipal

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Segurança, reforça o compromisso com a qualificação e o aprimoramento dos Guardas Civis Municipais (GCM) ativos. Nesse sentido, anuncia o Curso de Aplicações Táticas – II CAT, que abrangerá estratégias especializadas para a intervenção policial em circunstâncias de alto risco.

A capacitação, que acontecerá entre os dias 17 de fevereiro e 8 de março, terá orientação de instrutores de diversas cidades do Estado de São Paulo. Cerca de 35 GCMs terão a oportunidade de aprimorar as habilidades e conhecimentos táticos, incluindo guardas municipais de outros estados do país, como Rio de Janeiro, Goiás e Rio Grande do Sul.

Segundo o secretário de Segurança, Roberto Daher, “este curso é fundamental para garantir que nossos guardas estejam sempre preparados para enfrentar os desafios do cotidiano e contribuir para a segurança da população. Investir na formação contínua é investir na eficácia do serviço prestado pela Guarda Civil Municipal”, disse.

A abertura oficial do curso está agendada para sábado (17), às 8h, na sede da Guarda Civil Municipal. O evento contará com a presença do secretário Roberto Daher, do comando da corporação nogueirense e de alguns instrutores, marcando o início de uma jornada de aprendizado e aprimoramento.

Durante as semanas de treinamento, os participantes terão acesso a conteúdos teóricos e práticos essenciais para o exercício de suas funções com eficácia e segurança. O encerramento do curso está previsto para o dia 8 de março.