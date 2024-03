Prefeitura promove evento de combate ao feminicídio em Artur Nogueira

“A brada voz da mulher que não pôde falar” acontece nesta quarta (27), às 18h, na quadra da Emef Francisco Cardona

Nesta quarta-feira (27), a Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social e da Coordenadoria de Apoio e Direitos da Mulher, realiza um evento de combate ao feminicídio. A iniciativa, aberta ao público geral, acontece na quadra da Emef Francisco Cardona, às 18h.

“A brada voz da mulher que não pôde falar” marca a data de combate ao feminicídio, de acordo com a Lei 13.104/2015, de autoria do presidente da Câmara Adalberto Di Lábio e sancionada pelo prefeito Lucas Sia (PSD). A data foi incluída no calendário oficial do município.

Segundo a responsável pela pasta, Daiane Mello, o evento busca conscientizar a população sobre a grave realidade do feminicídio no Brasil e no mundo. “A iniciativa apresenta a temática de forma lúdica e sensível, a fim de promover a reflexão, estimular o debate e mobilizar a sociedade nessa luta”, diz.

QUATRO VÍTIMAS POR DIA EM 2023

O Fórum Brasileiro de Segurança Pública revelou que, em 2023, quatro mulheres morreram por dia no Brasil devido à condição de gênero. No total, foram 1.463, e esse é o maior patamar já registrado no País desde 2015.

A coordenadora de apoio e direitos da mulher, Lúcia Buccini Carrillo, destaca que a iniciativa da Prefeitura também faz parte do Plano Nacional de Enfrentamento ao Feminicídio (PNEF), lançado pelo Governo Federal em 2021. O plano reúne um conjunto de ações com o objetivo de prevenir e punir a violência contra a mulher, além de garantir a proteção e o atendimento às vítimas.

Serviço

“A brada voz da mulher que não pôde falar”

Data: Quarta-feira, 27/03

Horário: 18h

Local: Quadra da Emef Francisco Cardona

FOTO: PREFEITURA DE ARTUR NOGUEIRA