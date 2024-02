PREFEITURA PROMOVE EVENTO “ELAS EM JAGUARIÚNA” EM CELEBRAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES

Foto: Ivair Oliveira

Em celebração ao Dia Internacional das Mulheres, a secretaria de turismo e cultura da Prefeitura de Jaguariúna promove no dia 8 de março, a partir das 19h, o evento “Elas em Jaguariúna”, no Teatro Municipal Dona Zenaide.

Com entrada gratuita, a comemoração vai contar com palestras, premiação de “Mulher do Ano” e sorteio de prêmios para as mulheres que marcarem presença.

A programação divulgada pela secretaria de turismo e cultura inclui a palestra da atriz e empresária Luiza Brunet, que vai falar sobre a violência contra as mulheres e empreendedorismo feminino.

Confira mais detalhes na matéria: https://is.gd/2dhPzO