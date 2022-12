Prefeitura promove Festa Solidária de Natal em Artur Nogueira

Evento será neste sábado (10) no salão paroquial da Santa Rita; haverá brinquedos infláveis e guloseimas para as crianças

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social e em parceria com a Paróquia Santa Rita de Cássia, promoverá uma Festa Solidária de Natal neste final de ano. O evento acontece no sábado (10), das 9h às 14h, no Centro Pastoral da paróquia.

De acordo com o Secretário Amarildo Boer, a expectativa é receber cerca de 600 famílias – assistidas pela rede socioassistencial, Cras e Creas, Fundo Social, e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV).

Aos moradores, a pasta tem preparado um cardápio variado, com lanches, pipocas, sucos, refrigerantes, sorvete e algodão doce. As guloseimas serão servidas aos convidados em barracas.

Para as crianças, haverá brinquedos infláveis: cama elástica, piscina de bolinha e tobogã, além de pinturas faciais feitas por monitores.

Boer destaca que a participação será gratuita e aberta ao público. “Queremos promover momentos de afetividade entre os moradores assistidos, além de proporcionar um Natal alegre e mágico para as famílias e suas crianças’”, disse.

