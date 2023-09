Prefeitura promove novo Dia de Orientação e Serviços Gratuitos em Artur Nogueira

Ação acontecerá na próxima quinta-feira (28); agentes do PAT, Banco do Povo, Procon e Sebrae estarão disponíveis das 13h30 às 16h30 para tirar dúvidas

A Prefeitura de Artur Nogueira, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, promoverá, na próxima quinta-feira (28), uma ação no Supermercado Pague Menos. A iniciativa, denominada Dia de Orientação e Serviços Gratuitos, será gratuita e contará com instruções de colaboradores do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), Banco do Povo, Procon e Sebrae.

De acordo com a secretária de Desenvolvimento Econômico, Tatiane Gibertoni, a ação aproxima os munícipes dos serviços oferecidos pela Prefeitura, tornando-os mais acessíveis para todos. “São ferramentas fundamentais para apoiar empreendedores locais, resolver questões trabalhistas, e garantir que os consumidores estejam cientes de seus direitos e deveres”, frisa.

A partir das 13h30, os agentes já estarão no local com mesas e cadeiras, disponíveis para prestar atendimento e tirar todas as dúvidas da população. A ação acontecerá até às 16h30 no supermercado localizado na Estrada Municipal ATN 142.

O prefeito Lucas Sia (PSD) reforça o comprometimento da gestão em servir a comunidade local e fortalecer o potencial econômico de Artur Nogueira. “Estamos sempre em busca de novas maneiras de promover o crescimento da cidade e a qualidade de vida dos cidadãos nogueirenses, e iniciativas como essa fazem parte desse progresso”, conclui.

SERVIÇO

Atendimento gratuito: PAT, Banco do Povo, Procon e Sebrae

Data: 28/09 (quinta-feira)

Horário: Das 13h30 às 16h30

Local: Supermercado Pague Menos (Estr. Municipal Atn 142)