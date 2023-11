Prefeitura promove roda de conversa sobre Síndrome de DiGeorge em Artur Nogueira

Evento de conscientização acontecerá neste sábado (2), às 9h, na Réplica da Estação

Durante a semana de enfrentamento e conscientização sobre a Síndrome de DiGeorge, a Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Saúde, promoverá uma importante roda de conversa sobre o tema.

O evento gratuito e aberto ao público acontecerá neste sábado (02), a partir das 9h, na Réplica da Estação.

O secretário de Saúde, Amarildo Boer, destaca que o objetivo da iniciativa é conscientizar a população sobre a doença que, até o momento, não possui uma única causa definida, podendo variar entre fatores genéticos e consumo de álcool durante a gestação.

SOBRE A SÍNDROME

A síndrome de DiGeorge é uma imunodeficiência congênita rara, na qual o timo (órgão linfático próximo ao coração) está ausente ou subdesenvolvido no nascimento – o que causa problemas com as células T, um tipo de glóbulo branco que ajuda a identificar e destruir células estranhas ou anormais. Outros defeitos congênitos também estão presentes.

As crianças com a síndrome nascem com diversas anomalias, incluindo defeitos cardíacos, glândulas paratireoides ausentes ou hipodesenvolvidas, timo ausente ou hipodesenvolvido e traços faciais característicos. Além disso, problemas com as células T causam infecções recorrentes.

CAUSA APOIADA PELA LEI N° 3.529

Para prestar apoio àqueles que possuem deficiência física, o prefeito Lucas Sia (PSD), sancionou a Lei N° 3.529. De autoria da vereadora Zezé da Saúde, o regulamento institui no calendário oficial do município o dia da Conscientização e Enfrentamento à Síndrome de Digeorge, realizado anualmente em 22 de novembro.

Sia, ao aprovar a Lei, destacou que o objetivo é auxiliar pessoas que possuem algum membro da família portador da deficiência. Durante a semana da conscientização, podem ser realizados eventos e palestras voltadas ao tema a fim de explanar o assunto para a população.