PREFEITURA PROMOVE SEGUNDA EDIÇÃO DO MOGI BOXE, COM LUTAS PROFISSIONAIS E EMBATE ENTRE VEREADORES

Mogi Mirim será, mais uma vez, a capital do pugilismo neste final de semana. No sábado (21), acontece a segunda edição do Mogi Boxe, com o Ginásio Municipal ‘Wilson Fernandes de Barros’, o Tucurão, como palco. O evento terá início às 18h00 e a entrada será um quilo de alimento não perecível. A organização é da Sejel (Secretaria de Esporte Juventude e Lazer) de Mogi Mirim e do projeto Arte da Luta, com fiscalização do CNB (Conselho Nacional de Boxe).

O card, que está sempre sujeito a alterações, tem a previsão de 10 lutas, sendo uma amadora e nove profissionais. Três atletas do Arte da Luta subirão ao ring, além de boxeadores de cidades do Interior e da Capital de São Paulo, de outros estados e até estrangeiros. Outro destaque será a luta entre dois vereadores da Câmara Municipal de Mogi Mirim.

“Não há dúvidas de que o boxe é uma modalidade que cresce cada vez mais em Mogi Mirim e muito por conta do trabalho do projeto Arte da Luta. No ano passado tivemos grandes lutas e, com certeza, não será diferente em 2023. Além do aspecto social, com a expectativa de arrecadarmos uma boa quantia de alimentos para ajudarmos famílias da cidade que estão em situação de vulnerabilidade social”, frisou Wilians Mendes, secretário municipal de Esporte.

Entre as nove lutas profissionais, a segunda da lista tem João “Matraca”, de Mogi Mirim, contra Carlos “Pitbull”, do Rio de Janeiro na categoria peso pena e em seis rounds. Outro competidor do Arte da Luta que está no card é Ítalo “Bila da Leste”, que vai enfrentar Alan “Jequié” Sena, de São José dos Campos, pela super leve e também em seis rounds. Já Isac Bonafé estreará em lutas profissionais em um duelo com Ailton Belas Torres Junior, de São José dos Campos. O confronto é pela categoria meio pesado e em quatro rounds. Destaque ainda para a presença do nigeriano Salvation Anichebe e do norte-americano Henry William George, de New Jersey, que também lutarão aqui em Mogi Mirim.

“Tem tudo para ser um grande evento de boxe, com grandes lutas, inclusive com a presença de atletas internacionais (EUA e Nigéria). Preciso frisar a importância da Secretaria de Esportes, o secretário Wilians Mendes e todos funcionários, esse apoio é fundamental para que possamos fazer um grande evento”, enfatizou o vereador Márcio Ribeiro, que é o fundador do Arte da Luta e um dos grandes entusiastas da modalidade.

Já um dos duelos mais aguardados da noite será entre os vereadores João Victor Gasparini e Marcos Antonio Franco, o Marcos Gaúcho. Os parlamentares anunciaram o duelo em agosto e, desde então, estão se preparando fisicamente e tecnicamente para o confronto. Apesar de ser uma apresentação, terá resultado, ou seja, é uma luta pra valer e está dentro da programação de embates profissionais. O intuito é que o inusitado duelo se torne um grande atrativo para o evento, contribuindo para o viés social do Mogi Boxe e atraindo holofotes para a modalidade já que, além de formar campeões, o projeto Arte da Luta é uma ferramenta de inclusão e formação de cidadãos.

CARD DO MOGI BOXE 2023

Boxe Amador

Vinicius Riyudi da Rosa (Team Garra Atibaia) Atibaia SP. X Alexsandro Serpa Souza (Team Versus Fight) São Paulo SP. Categoria Médio 72.1kg até 76kg 3 rounds de 3 min

Boxe Profissional

Bruno The Hunta ID: 785045(Team Soares Boxe) Sorocaba SP. x Marcio “Blade” ID: 1027554. (team Carrera Boxe) Rio de Janiero RJ. Categoria Meio Pesado 76,204kg até 79,379kg -6 rounds

“João “Matraca” ID:847091 (Team Arte da Luta) Mogi Mirim SP. x Carlos “PittBull” ID:793454 (Team Carlos Pittbull) Rio de Janiero RJ. Peso Pena (55,338kg ate 57,153kg) 6 rounds

Henry William George ID:757746 New Jersey Estados Unidos X Gilberto Domingos Matheus ID:492853 São Paulo SP Categoria Peso Pesado + 90.719Kg 10 rounds

Ítalo “Bila Da Leste” ID: 1056572(Team Arte da Luta) Mogi Mirim SP x Alan “Jequié” Sena ID:887584 (Team Round 12) São José dos Campos SP Categoria Super Leve (61,235kg até 63,503 kg) 6 rounds

João Vitor Gasparini X Marcos Gaucho Luta (Apresentação com resultado). Categoria Cruzador – 4 rounds de 2min por 1 de descanso

Robson de Silva ID: 676431 (Team Strike Boxe) São Paulo SP. x Nelbe Jacundino ID:914335 (Team Round 12) São José dos Campos SP. Categoria Peso Pesado + 90.719 Kg – 6 rounds

Isac Bonafé – Debut (Team Arte da Luta) Mogi Mirim SP X Ailton Belas Torres Junior ID:967844 (Team Round 12) São José dos Campos SP Categoria Meio Pesado (76,204kg até 79,379kg) – 4 rounds