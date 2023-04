Prefeitura promove soltura de peixes para Campeonato em Artur Nogueira

Mais de duas toneladas de pacu e tilápia foram liberadas na Lagoa dos Pássaros

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Cultura & Turismo, promoveu a soltura de mais de 2 toneladas (2.200 Kg) de tilápia e pacu na Lagoa dos Pássaros, na tarde desta quinta-feira (27). O ato faz parte do 18° Campeonato de Pesca “Vardo Corrêa”. O evento acontecerá neste domingo (30), a partir das 11h, e finaliza a programação que comemora os 74 anos do município.

Segundo o secretário de Cultura Joaquim Pinheiro, o objetivo da competição é valorizar uma das atividades que o nogueirense adora – a pesca. “Além de promover interação social e momentos em família, o evento resgata uma tradição”, disse.

A chefe de Gabinete Mayra Barbosa também estava presente na soltura dos peixes e disse que o Campeonato de Pesca vai proporcionar um domingo agradável, tanto para os pesqueiros, quanto para o público que admira o esporte.

A COMPETIÇÃO

Para se inscrever, as 255 duplas tiveram que doar 6 litros de leite cada, que serão entregues ao Fundo Social da cidade e, posteriormente, destinados às famílias atendidas por programas sociais.

O campeonato terá início às 11h, com o sorteio dos pesqueiros. A competição, portanto, começará às 12h30 e se estenderá até às 17h00. As premiações serão entregues às duplas que alcançarem 1°, 2° e 3° lugar, na quantidade de quilos pescados. Ou seja, alcançam o pódio as duplas com maiores pesos. Além disso, a dupla que fisgar o primeiro peixe da competição e aquela que pegar o peixe mais pesado, também ganharão prêmios.

No dia seguinte ao campeonato, segunda-feira (01), a pesca estará liberada à população.