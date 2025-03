Prefeitura promove Workshop “Mulheres Empreendedoras” em Artur Nogueira

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em parceria com o Sebrae, realiza o Workshop “Mulheres Empreendedoras”, um evento exclusivo voltado para mulheres que desejam aprimorar os conhecimentos no universo do empreendedorismo.

O workshop acontecerá no dia 25 de março (terça-feira), a partir das 18h30, no Espaço Salão de Festas Alternativa, localizado na Rua João Pulz, 415, Centro.

O evento visa promover o empoderamento feminino e o fortalecimento de negócios liderados por mulheres. Além de um coffee break para momentos de networking, as participantes poderão acompanhar a palestra “Tudo Começa com Você”, conduzida por Claudia Mouro, que abordará temas como autoconhecimento e o impacto do empoderamento feminino nos negócios.

Outro destaque será o painel de bate-papo, onde empreendedoras locais compartilharão experiências e trajetórias, além de atividades interativas que proporcionarão troca de conhecimentos entre as participantes. Também haverá brindes e sorteios exclusivos para as participantes.

INSCRIÇÕES

As vagas são limitadas, exclusivas para mulheres, e as inscrições podem ser feitas pelo WhatsApp: (19) 3827-9719.

A Secretária de Desenvolvimento Econômico, Tatiane Gibertoni, ressaltou a importância do evento para o fortalecimento do empreendedorismo feminino na cidade.

“Este workshop é uma oportunidade única para as mulheres de Artur Nogueira se conectarem, aprenderem e se inspirarem. O apoio ao empreendedorismo feminino é uma prioridade para a nossa gestão, e eventos como esse são essenciais para criar um ambiente de crescimento e desenvolvimento para todas as participantes,” afirmou Gibertoni.