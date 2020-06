Prefeitura realiza britagem de entulho da construção civil para uso nas estradas rurais – Jaguariúna

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, está realizando a britagem do entulho de construção civil coletado no município. O material processado será utilizado para melhorar a mobilidade nas estradas rurais do município.

O serviço é realizado na Secretaria de Obras com um britador, que faz o processamento dos resíduos de construção civil coletados.

“A Prefeitura segrega os resíduos da construção civil, para posterior processo de britagem e consequente reaproveitamento do material gerado. O material resultante do processamento de britagem é aplicado na manutenção de estradas rurais da cidade”, explica a secretária de Obras e Serviços Urbanos, Fernanda Santana.