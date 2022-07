Prefeitura realiza gincana de férias em Engenheiro Coelho

A Prefeitura Municipal de Engenheiro Coelho, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, realiza a partir dessa terça-feira (12), uma gincana de férias.

As atividades acontecem no Ginásio Poliesportivo Governador Mário Covas, com uma programação preparada especialmente para crianças e adolescentes, de 7 a 15 anos, no período da manhã, 8h as 10h e a tarde, das 14h as 16h.