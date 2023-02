Prefeitura realiza mudanças no Transporte Público

A Prefeitura de Paulínia, através da Secretaria de Mobilidade e Transporte, informa a criação de uma nova linha e alterações em quatro itinerários do Transporte Público.

“A nova linha e as mudanças são necessárias para podermos ampliar o acesso ao transporte municipal e facilitar o deslocamento dos usuários, principalmente destas regiões, que agora são atendidas com maior agilidade”, comentou o prefeito, Du Cazellato.

As mudanças já estão em vigor desde a última terça-feira, 7. Confira abaixo as modificações realizadas.

Linha 301 – Betel

– Os veículos desta linha não atenderão mais a região da Estrada da Rhodia/Rodovia Doutor Roberto Moreira (PLN-010);

– Os intervalos entre as viagens da Linha 301 diminuiu de 60 para 30 minutos.

Linha 302 – Rhodia

– A linha 302 foi criada, exclusivamente, para atender passageiros que utilizam o transporte público na região Estrada da Rhodia/Rodovia Doutor Roberto Moreira (PLN-010)

Escola Senai

No período noturno e aos sábados, para maior conforto e segurança dos estudantes do Senai, as linhas 207 (Vida Nova), 204 (Residencial Pazetti), 101 (João Aranha) e 100 (Marieta Dian) serão estendidas até a escola técnica, localizada no bairro Alto dos Pinheiros.

Os trajetos completos já estão disponíveis no site www.movpaulinia.com.br e também no aplicativo Mov Paulínia, disponível para Android e Iphone.

Mais informações: 19 3888-6038 (Mov Paulínia) ou 3939-7012/7013 (Secretaria de Mobilidade e Transportes)