Prefeitura realiza mutirão contra a dengue em 3 bairros neste sábado

VISA pede para que a população colabore com a ação, liberando a vistoria de casas; ação acontece no Jardim Jatobá, Jardim do Lago e Itamaraty

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Vigilância em Saúde (VISA), realizará mais um mutirão de combate à dengue neste sábado (25). O objetivo da ação é orientar à população e eliminar possíveis criadores do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya, zika e febre amarela.

Nesta etapa da busca ativa, as equipes vão percorrer os bairros Jardim Jatobá, Jardim do Lago e Itamaraty. “Os mutirões acontecem exclusivamente aos sábados para garantir que mais pessoas estejam em casa para receber as equipes”, explicou a responsável técnica pela equipe de enfermagem, Milena Sia Perin.

A VISA pede para que a população colabore com a ação, liberando a vistoria de casas e estabelecimentos pelos agentes devidamente identificados. Conforme as equipes forem chegando, um carro de som passará nas ruas avisando sobre a ação.

SINTOMAS E PREVENÇÃO

Os sintomas de dengue, chikungunya ou zika são semelhantes. Eles incluem febre de início abrupto acompanhada de dor de cabeça, dores no corpo e articulações, prostração, fraqueza, dor atrás dos olhos, erupção e coceira na pele, manchas vermelhas pelo corpo, além de náuseas, vômitos e dores abdominais.

A orientação é para que a população procure a unidade ou serviço de saúde mais próximo de sua residência assim que surgirem os primeiros sintomas.