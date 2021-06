Prefeitura realiza na próxima semana obras de pavimentação no Limoeiro

A Prefeitura de Mogi Guaçu inicia na próxima semana obras de pavimentação asfáltica e instalação de guias e sarjetas da Rua Antonio da Silva Leme, no bairro do Limoeiro. O local é alvo de reclamações há anos por conta das péssimas condições de conservação e tráfego do leito, comumente invadido pelo mato.

Para o prefeito Rodrigo Falsetti, é preciso, sempre que possível, valorizar e oferecer melhores condições de circulação em ruas e avenidas por toda a cidade. “Essa é uma obra necessária de infraestrutura em um local praticamente intransitável, numa região importante de Mogi Guaçu”, comenta. “Assumimos o compromisso de olhar atentamente pela zeladoria e pela qualidade de vida em nossa cidade. E melhorias no trânsito são essenciais nesse sentido”.

A obra está orçada em R$ 55.078,86 – valor que será investido com recursos próprios, do tesouro municipal. Segundo o titular da pasta de Obras e Mobilidade, José Antonio Ortiz Bueno, o projeto prevê o asfaltamento de 553,41m² de pista, o equivalente a cerca de 158 metros lineares, com guias e sarjetas.

“A pavimentação dessa rua é uma reivindicação antiga dos moradores, que reclamam especialmente dos transtornos provocados por poeira e lama em dias de chuva”, destaca ele. “Estamos, aos poucos, corrigindo problemas que há muito tempo prejudicam moradores de diferentes bairros da cidade”.