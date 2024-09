Prefeitura realiza no dia 18 audiência pública sobre a Lei Orçamentária Anual

A Prefeitura de Holambra irá realizar na próxima quarta-feira, dia 18 de setembro, audiência pública sobre a Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício de 2025. A atividade irá acontecer no plenário da Câmara Municipal a partir das 18h e é aberta para toda a população. Ela também poderá ser acompanhada pela internet, em tempo real, por meio da TV Câmara, em http://tvcamaraaovivo.net/cmholambra. O trabalho será conduzido pelo economista e diretor municipal de Finanças e Contabilidade, Rodolfo Silva Pinto.

A LOA estabelece as despesas e as receitas que serão realizadas no próximo ano. “Abrimos no início do ano, no portal do governo, um espaço para que os moradores apontassem as principais necessidades quanto a obras e outros serviços de melhoria nos bairros”, explicou Rodolfo. “Todas as sugestões enviadas foram avaliadas para planejamento dos gastos e definição de prioridades para o município, levando em conta os recursos disponíveis. Agora iremos apresentar este trabalho para a população.”

A Câmara de Vereadores de Holambra fica na Rua Dr. Jorge Latour, nº 152, no Centro.