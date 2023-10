Prefeitura realiza novo Dia D de Multivacinação neste sábado em Artur Nogueira

Objetivo é atualizar a Caderneta de Vacinação de crianças e adolescentes; Confira os seis postos disponíveis

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Vigilância em Saúde, promoverá mais um Dia D de vacinação neste sábado (07). A iniciativa faz parte Campanha Nacional de Multivacinação, e visa atualizar as cadernetas de vacinação de crianças e adolescentes com menos de 15 anos, abrangendo o público de até 14 anos, 11 meses e 29 dias.

Os imunizantes estarão disponíveis das 8h às 17h, nas seguintes salas de vacinação: USF Blumenau, USF Sacilotto, USF Jardim do Lago, USF São Vicente, USF Coração Criança e UBS Espaço Mãe e Filho.

Vale destacar que, neste sábado (07), também haverá atendimentos médicos e odontológicos de livre demanda para as crianças e adolescentes com menos de 15 anos. A ação acontecerá no Espaço Mãe e Filho, das 8h às 16h.

A Campanha Nacional teve início em 30 de setembro e se estenderá até o dia 31 de outubro. Milena Sia Perin, responsável técnica pela equipe de enfermagem, destaca a importância da participação dos pais e responsáveis: “É fundamental que os pais e mães levem seus filhos às UBSs portando as cadernetas de vacinação. Nossos técnicos avaliarão as doses necessárias para completar o esquema vacinal”, frisou.

As vacinas do calendário básico de imunização incluem: BCG; Hepatite A; Hepatite B; Penta (DTP/Hib/Hep. B); Pneumocócica 10-valente; Vacina Inativada Poliomielite (VIP); Vacina Oral Poliomielite (VOP); Vacina Rotavírus Humano (VRH); Menigocócica ACWY; Meningocócica C (conjugada); Febre amarela; Tríplice viral; DTP (tríplice bacteriana); Varicela; HPV quadrivalente; dT (dupla adulto); dTpa (DTP adulto).

É importante ressaltar que a disponibilidade das doses de vacina varia de acordo com a entrega realizada pelo Grupo de Vigilância Epidemiológica (GVE) de Campinas.