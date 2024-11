Prefeitura realiza serviços de manutenção e zeladoria pelas regiões da cidade

A Prefeitura de Mogi Guaçu, por meio da Secretaria de Serviços Municipais (SSM), continua executando os trabalhos de manutenção e zeladoria em todas as regiões da cidade, como, por exemplo, varrição e remoção de lixo e manutenção de mobiliários urbanos. O serviço é realizado regularmente, mantendo uma especial atenção para áreas onde o acúmulo de folhas e sujeiras é mais frequente.

Nesta segunda-feira, 11 de novembro, equipe da SSM executou a limpeza de guias e sarjetas da Rua Chico de Paula, no trecho de extensão do Centro até o bairro da Capela. O serviço envolveu a remoção de detritos acumulados nas bordas das calçadas e meios-fios, para garantir a livre circulação de água da chuva, evitando, assim, o acúmulo de sujeira que pode prejudicar a estética e a segurança da via.

O titular da Pasta, Benito Aiello, comentou que a varrição e remoção de lixo ao longo da Rua Chico de Paula visa manter a via limpa e segura e, assim, promover um ambiente agradável para pedestres e moradores. “Este serviço incluiu a coleta de lixo descartado irregularmente, bem como de folhas, galhos e outros materiais. Os resíduos são devidamente separados e encaminhados para descarte adequado ou reciclagem sempre que possível”, disse.

Em relação à zeladoria dos mobiliários urbanos, o trabalho abrange pequenos reparos e limpezas periódicas de canteiros e bancos. “Nos canteiros são retiradas as ervas daninhas para manter um paisagismo atraente e bem cuidado. Já os bancos são inspecionados quanto à estrutura e limpeza, com reparos e pinturas realizados periodicamente para garantir a segurança e o conforto de quem os utiliza”, concluiu.