Prefeitura realiza torneio de futebol de areia

A Prefeitura Municipal de Engenheiro Coelho, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, realiza um torneio de futebol de areia, na quinta-feira (7), a partir das 19h. O torneio acontece na quadra de areia, ao lado do Estádio Municipal.



“Esse torneio é um evento comemorativo de retorno às atividades na quadra de areia. O local foi totalmente reformado e recebeu uma nova areia, além da readequação de toda a infraestrutura”, disse o secretário da pasta, Divon dos Santos.

A quadra estava abandona há vários anos e recebeu um investimento da prefeitura de Engenheiro Coelho que incluiu toda a limpeza do local, a troca da areia, a instalação de alambrados, além da iluminação da quadra. Com isso, o local voltou a ter condições adequadas para a prática esportiva.

“Esse é o primeiro torneio que vamos realizar nesse campo. Os esportes praticados em quadras de areia estão em alta em todo o país, um exemplo é o beach tênis, que vem aumentando o número de praticantes. Nossa intenção, nos próximos meses, é realizar mais atividades nesta quadra”, completou o secretário.

Ao todo, a organização do torneio pretende receber 4 equipes, com até 10 jogadores cada uma.