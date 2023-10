Prefeitura realizará 1ª Festa Nordestina de Paulínia nos dias 20 e 21

A Prefeitura realizará nesta sexta-feira, 20, e sábado, 21, a 1ª Festa Nordestina de Paulínia, com entrada gratuita e shows das bandas Rastapé e Trio Virgulino, entre outras atrações, na Praça da UBS do São José.

Na sexta-feira, 20, a festa acontecerá das 18h às 22h, com o Trio Virgulino subindo ao palco às 20h.

No sábado, 21, o evento será das 10h às 22h, com brinquedos infláveis e cinco shows ocorrendo ao longo do dia. A Banda Rastapé será a responsável por encerrar às 20h30.

“Esse evento visa celebrar essa cultura tão rica e importante, reunindo num só local música de boa qualidade e toda estrutura necessária, para que todos possam curtir em segurança e alegria”, comentou o prefeito, Du Cazellato.

No local, haverá praça de alimentação com pratos típicos e feira de artesanato em ambos os dias.

A 1ª Festa Nordestina de Paulínia comemorará também o Dia do Nordestino, celebrado no dia 8 de outubro e parte do calendário oficial de eventos da cidade.

Programação

Sexta-feira, 20 – das 18h às 22h

20h – Show do Trio Virgulino

Sábado, 21 – das 10h às 22h

10h30 – Leandro e Dandara

14h – Wilian Volk

15h30 – Amigos de Luxo

17h – Luciano Pires

20h30 – Banda Rastapé

A Praça da UBS do São José, está localizada na Rua João Vansan, S/N, no bairro São José.

Mais informações: (19) 3874-5700 ou www.paulinia.sp.gov.br