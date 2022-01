Prefeitura recebe doação de 105 cestas básicas e destina a idosos

Alimentos foram doados pela empresa Veiling-Holambra e serão distribuídos aos programas Tempo Feliz e ao Projeto Leite, Saúde e Vida

O ano começou cheio de ações de solidariedade em Artur Nogueira. Uma delas é a doação de 105 cestas básicas feitas pela empresa Veiling-Holambra à Prefeitura Municipal. Os produtos foram recebidos pela secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social e do Fundo Social de Solidariedade.

De acordo com o secretário Amarildo Boer, parte das cestas será distribuída ao Grupo Tempo Feliz, que atualmente atende idosos cadastrados em programas sociais do município. “É um programa que contribui para um processo de envelhecimento ativo, saudável e autônomo, potencializando suas necessidades e motivações, bem como desenvolvendo suas capacidades para novos projetos de vida, propiciando vivências que valorizem as suas experiências e que estimulem a capacidade de escolha”, frisou.

Já a outra parte será entregue ao Projeto Leite, Saúde e Vida, que é direcionado aos idosos e deficientes atendidos pela secretaria municipal de Assistência Social. A primeira-dama e presidente do Fundo Social, Simone Sia Rissato, destaca o papel fundamental que a iniciativa desenvolve em Artur Nogueira e agradece a doação das cestas.

“Esse é mais um programa que assiste nossos queridos idosos no município. São dezenas de famílias beneficiadas com entrega de leite integral semanalmente e, dessa vez, elas também serão contempladas com a cesta. Nossa imensa gratidão pela empresa Veiling-Holambra nos ajudar nessa caminhada e tornar os próximos dias desses idosos mais felizes”, ressaltou.

Cada cesta básica é formada por diversos itens, dentre arroz, feijão, óleo, açúcar, farinha de trigo, macarrão, sardinha, café, sal, farofa, suco, gelatina, dentre outros. Os alimentos passarão por rígido processo de desinfecção antes de ser entregue aos idosos e deficientes.

Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Artur Nogueira