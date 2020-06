Prefeitura recupera nascente no Vale Verde e retira mais de 3 toneladas de entulho – Amparo

A Prefeitura de Amparo realizou o plantio de 90 árvores no loteamento Vale Verde. Na região, o Executivo recuperou uma nascente próxima a USF do bairro.

Na ação desta sexta-feira, 5/6, foram plantadas também árvores nativas secundárias, que tem o crescimento lento, e pioneiras, que possuem o crescimento de forma rápida. No total das árvores plantadas 70% são nativas e 30% frutíferas. No local, espécies de Sangati, Oity, Aroeira Salsa, Pimenteira, Jatobá, Jequitibá, Cedro Rosa, Cabreúva, Samanera e Outras. Na região, serão plantadas 145 árvores, finalizando o processo.

Pela manhã, uma ação da secretaria de Meio Ambiente, no rio Camanducaia retirou três toneladas de entulho, na área central. O Prefeito de Amparo, Luiz, Luiz Oscar Vitale Jacob acompanhou as ações.

“Neste ano, devido ao enfrentamento do coronavírus não realizam o nosso evento, porém, não poderíamos deixar de realizar ações na Semana do Meio Ambiente. Plantamos mais de 75 mil árvores nestes sete anos e vamos fazer ainda mais até o fim do ano”, ressaltou o prefeito Jacob.