Prefeitura retoma Cultura Rock nesta quinta-feira em Artur Nogueira

Artur Nogueira volta a ser palco do tradicional Cultura Rock nesta quinta-feira (10).

Com a queda nos casos de Covid-19 e avanço da vacinação, a atração será retomada na Réplica da Estação, a partir das 20h. O evento é desenvolvido pela Prefeitura Municipal, por meio da secretaria de Cultura e Turismo.

A primeira banda a subir ao palco e agitar a galera é a Casa Vermelha – Tributo a Jimi Hendrix. Na sequência, é a vez da banda Tommy Lee Rock apresentar grandes clássicos do gênero musical eletrizante.

O secretário Renato Carlini frisa que o evento acontece há 10 anos no município, e costuma reunir artistas e amantes do Rock and Roll todas as segundas quintas-feiras do mês.

“O Cultura Rock faz parte do calendário de eventos de Artur Nogueira e, além de proporcionar diversão, valoriza nossos artistas. Com a pandemia sendo controlada, poderemos curtir o melhor do bom e velho rock em segurança novamente”, destacou.

O evento acontece em um ambiente aberto e as medidas de segurança serão seguidas, como uso obrigatório de máscara e álcool em gel.

Casa Vermelha –

Tributo a Jimi Hendrix Jimi Hendrix (1942-1970) foi um guitarrista, cantor e compositor norte-americano, que mudou a história da guitarra e do rock e do jeito de se fazer música nos anos 60. Com o objetivo de homenagear esse grande artista e ídolo, três amigos músicos se juntaram para idealizar o projeto “Tributo ao Jimi Hendrix”.

O nome escolhido para a banda “A Casa Vermelha”, tradução de “Red House” o emblemático blues gravado no primeiro disco de Jimi. Marcos Baratha baixo e voz, Lucas Calheiros guitarra, e Leonardo (Xitão) bateria, reproduzem o que foi o trio “The Jimi Hendrix Experience”, com toda sua genialidade e loucura musical avassaladora no final dos anos 60.

Clássicos como Foxy Lady, Purple Haze, Fire, Vodoo Child, The Wind Cries Mary, Little Wing, Spanish Castle Magic estão presentes no repertório. “A Casa Vermelha” acima de tudo é uma homenagem, um tributo a obra desse gênio da música, mas é também uma diversão garantida com muito rock, blues e a energia visceral de uma década que foi provavelmente a mais rica e criativa em identidade musical. Tommy Lee Rock]

A recém-formada banda Tommy Lee Rock já nasce com uma carga enorme de experiência e de referências. Sua formação conta com veteranos da estrada do rock and roll, como Will Guimarães Duka (voz e violão), Toni Carvalho (bateria) e Oscar Calstrom (baixo), bem como com os talentos inquestionáveis de Isa Cassalho (voz) e Breno TCid (guitarra) para trazer um mix de energia e experiência.

O repertório traz um rock enérgico e de muita atitude, passando por clássicos eternos como Ozzy ou Pearl Jam até clássicos modernos, como Greta Von Fleet. Músicas mais pesadas e intensas completam o mix, com petardos como Killin in the name (RATM) ou Chop Suey (System of a Dawn).

O que esperar do show deles? Pular muito e sair com dor no pescoço de tanto balançar a cabeça.