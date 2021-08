Prefeitura, Sincomércio e Sesc Campinas firmam parceria para “Guia de Exercícios ao Ar Livre”.

A Prefeitura Municipal de Mogi Mirim firmou nesta quarta-feira (4), parceria com o Sesc Campinas e o Sincomércio (Sindicato do Comércio Varejista) de Mogi Mirim para a implantação do projeto “Guia de Exercícios ao Ar Livre”.

Estiveram na Secretaria de Esporte Juventude e Lazer (Sejel), o prefeito Dr. Paulo de Oliveira e Silva; o secretário de Esporte Juventude e Lazer, Wilians Mendes; a secretária de Relações Institucionais, Maria Helena Scudeler de Barros; o presidente do Sincomércio, José Antonio Scomparin; o secretário do Sincomércio, Nelson Theodoro Junior; o supervisor de Esporte do Sesc Campinas, Fabiano Bragantini Mastrodi e o monitor de Esporte do Sesc Campinas, Diego Fernandez.

O projeto consiste na instalação de adesivos com código QR, que darão acesso a vídeos com educadores físicos do Sesc. Assim, os usuários das Academias ao Ar Livre de Mogi Mirim terão a orientação sobre as possibilidades de uso de cada equipamento, para que os exercícios sejam feitos de forma correta, ampliando o conhecimento em relação ao movimento, frequência e objetivos dos exercícios e minimizando o risco de lesões e outros transtornos.

No dia 8 de abril, Wilians Mendes participou de encontro entre gestores municipais de esporte e o Sesc (Serviço Social do Comércio) de Campinas. O projeto “Guia de Exercícios ao Ar Livre” foi apresentado nesta reunião.

Atualmente Mogi Mirim conta com 16 Academias Ao Livre e há a programação para a instalação de mais seis ainda neste ano. A Sejel também já fez um pedido ao Governo do Estado de São Paulo para que a cidade seja contemplada com equipamentos em outras áreas, ampliando a oferta à população.