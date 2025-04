Prefeitura vacina cães e gatos contra raiva nesta quarta e quinta

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Unidade de Vigilância em Zoonoses, divulgou o cronograma dos próximos bairros a serem atendidos pelo projeto “Vacina em Dia”. A ação acontece nesta quarta-feira (23) e quinta-feira (24), onde serão oferecidas vacinação antirrábica para os pets dos moradores que não têm condições ou meios de locomoção para levar os animais até os pontos fixos de imunização.

Nos dois dias, as doses serão aplicadas das 8h30 às 11h ou até que as 150 doses disponíveis sejam esgotadas. De acordo com o departamento responsável, as senhas serão distribuídas conforme a quantidade de doses disponíveis.

CRONOGRAMA23/04 – quarta-feira

8h30 às 11h

Rua Antônio Sia (Capela São João Batista)

Bairros: São João dos Pinheiros (Casinhas)

24/04 – quinta-feira

8h30 às 11h

Rua Belizário Neves (área verde próximo à árvore tombada)

Bairros: Laranjeiras e Jardim Carolina

Larissa Mandaio, médica veterinária responsável, orienta que os tutores dos animais apresentem documentos pessoais (CPF e RG) e um comprovante de endereço para garantir a validação da residência. “Vale lembrar que, por se tratar de uma ação com número limitado de vacinas, a vacinação será realizada por ordem de chegada, com base nas senhas distribuídas”, explica.

Além disso, a Prefeitura alerta que condições climáticas adversas ou a reprovação do lote da vacina podem alterar os horários ou a data da ação, caso necessário.

A unidade da Zoonoses está localizada na Avenida Fernando Arens, nº 631, no Centro. Dúvidas podem ser esclarecidas no telefone (19) 3827-9700 – ramal 9013.