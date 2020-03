Prefeitura vai contratar 26 funcionários para o Departamento de Água e Esgoto

A Prefeitura de Jaguariúna lançou processo seletivo para a contratação de 26 funcionários para atuar no Departamento de Água e Esgoto (DAE), pela Secretaria de Meio Ambiente.

O objetivo é reforçar as equipes do departamento para garantir o abastecimento de água na cidade no momento em que há um grande aumento da demanda, com mais pessoas dentro de casa por conta pandemia do coronavírus.

Serão os seguintes profissionais: agente de manutenção (6 vagas), agente operacional (4), operador de bombas (2), operador de ETA (7) e operador de ETE (7).

As contratações serão por prazo determinado de 6 meses, podendo ser prorrogadas por até 12 meses, caso haja a necessidade.

“O investimento no saneamento básico é necessário pelo fato de a população estar mais tempo em casa e estar demandando mais a água para fazer a higienização necessária, com as restrições de

mobilidade impostas pela quarenta devido à Covid-19”, disse o prefeito Gustavo Reis.

“Também há a necessidade de repor os servidores que estão em férias ou que têm mais de 60 anos, ou gestantes e portadores de doenças graves, que foram dispensados do serviço e ou colocadas em licença-prêmio e trabalho em casa”, explica a vice-prefeita e secretária de Meio Ambiente, Rita Bergamasco.

Foto: Arquivo | PMJ