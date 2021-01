Prefeituras de Artur Nogueira e Mogi Mirim discutem investimentos para recapear vicina

O secretário de Agricultura de Artur Nogueira Odair Boer se reuniu, na manhã desta quarta-feira (27), com o prefeito de Mogi Mirim Paulo Silva (PDT), a fim de discutir o recapeamento da Rodovia dos Agricultores, que interliga os dois municípios.

Participaram também da reunião o presidente da Associação dos Agricultores de Artur Nogueira Marcos Tetzner, representante dos agricultores dos bairros Correias, Ponte de Tábua e adjacentes, Juliano Oliveira, o secretário de Agricultura de Mogi Mirim Oberdan Qualio Alves, além do representante da associação dos agricultores do município.

De acordo com Boer, além de estudar meios para o recapeamento, a reunião também serviu para relatar a situação dramática da Rodovia dos Agricultores, que há muito tempo vem apresentando péssimas condições em sua malha asfáltica, falta de sinalização e ausência de acostamento.

Além disso, a secretaria destaca que centenas de famílias estão abrigadas às margens da rodovia, tanto da cidade de Mogi Mirim como de Artur Nogueira, bem como dezenas de produtores e empreendimentos rurais que, por consequência, geram empregos e renda para as duas cidades.

A pasta reconhece ainda que o recapeamento é uma reivindicação antiga dos moradores. “Os buracos estão cada dia piores e o tráfego de veículos na vicinal é um grande desafio, com registros de acidentes e prejuízos, principalmente aos motoristas e agricultores da região”, argumentou Boer.

GRANDE FLUXO DE VEÍCULOS

A fim de comprovar o grande fluxo de veículos e maquinários, nessa importante via, a associação rural das Piteiras, de Mogi Mirim, contratou um monitoramento por câmara. O equipamento esteve instalado durante uma semana, 24 horas por dia, no período de 9 de novembro até 16 de novembro, com o objetivo único de contagem de veículos.

Durante o período, foram contabilizados no total o trafego de 14.299 veículos e equipamentos na via, nos dois sentidos. O equipamento verificou ainda que o maior fluxo está concentrado no horário das 6h às 19h em comparação ao restante da noite.