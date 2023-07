PREFEITURAS DE JAGUARIÚNA E CAMPINAS E O DNIT RATIFICAM PROJETO DE EXTENSÃO DA MARIA FUMAÇA ATÉ A ARAUTOS DA PAZ

As prefeituras de Jaguariúna e de Campinas ratificaram nesta segunda-feira, dia 10 de julho, a retomada do projeto de ampliação do trajeto da Maria Fumaça até a Praça Arautos da Paz, em Campinas. O projeto prevê o prolongamento da linha férrea da Estação Anhumas até a praça, ao lado da Lagoa do Taquaral. O trem turístico liga as duas cidades e atrai milhares de turistas todos os anos.

A retomada do projeto foi discutida numa reunião entre os prefeitos de Jaguariúna, Gustavo Reis – que também é presidente do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas (RMC) – e de Campinas, Dário Saadi, na Prefeitura de Campinas. Também participaram do encontro a secretária de Cultura e Turismo de Campinas, Alexandra Caprioli, e o superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) em São Paulo, Peterson Ruan Aiello do Couto Ramos, que apoia o projeto.

“O prolongamento da Maria Fumaça da Estação Anhumas até a Arautos da Paz com certeza irá impulsionar muito os passeios e, consequentemente, o turismo nas duas cidades. O investimento no turismo é cada vez mais uma necessidade das cidades para ampliar o desenvolvimento e a criação de empregos e renda, disse o prefeito Gustavo Reis.

Além disso, segundo a secretária Alexandra Caprioli, o Governo do Estado acaba de lançar o Programa Estadual de Turismo Ferroviário, que incentiva os trens turísticos e no qual o projeto da Maria Fumaça Campinas-Jaguariúna poderá ser inserido.