Prefeituras debatem fortalecimento da regionalização da Saúde

O prefeito de Amparo, Luiz Oscar Vitale Jacob defendeu o fortalecimento das cidades do Circuito das Águas em busca da regionalização da Saúde, em reunião na tarde de hoje, 13/10, em Lindoia.

No encontro, com o prefeito Luiz Carlos Scarpioni Zambolim, o vice-prefeito, Pedro Mendes Tortelli e gestores da Saúde dos munícipios, o Chefe do Executivo amparense ressaltou a importância da Santa Casa Anna Cintra, hospital referência para as cidades de Amparo, Serra Negra, Monte Alegre do Sul, Lindoia e Águas de Lindoia.

“Estamos em conjunto pensando em soluções para que fortaleçamos a Saúde dos municípios. Já conseguimos o AME, para que os usuários do SUS destas cidades não se desloquem até Atibaia. Podemos em conjunto realizar ainda mais para a nossa população”, ressaltou Jacob.