Prepare-se para o último final de semana do Jaguariúna Rodeo Festival 2024!

O Jaguariúna Rodeo Festival 2024 está chegando ao seu grand finale, e esse final de semana promete ser inesquecível. Para quem ainda não curtiu ou quer aproveitar mais uma vez, essa é a última chance de se jogar nas montarias eletrizantes, na adrenalina dos touros e, claro, nos shows de tirar o fôlego!

O final de semana já começa com um lineup de peso:

Sexta-feira (27/09):

– Jorge & Matheus: Garantindo aquela sofrência e os sucessos que embalam corações.

-Fernando & Sorocaba Nash, com participação especial de Dustin Lynch: Uma mistura única de sertanejo com o country americano!

– Simone Mendes: Com sua voz inconfundível, promete emocionar e levantar o público.

– Mari Fernandez: O fenômeno do forró, trazendo o seu show para encerrar a noite com muita energia.

Sábado (28/09):

A festa continua e o clima de despedida só esquenta:

– Bruno & Marrone: Clássicos do sertanejo para cantar junto do início ao fim.

– Gustavo Mioto: Dono de hits que estão na boca do povo, garantindo uma apresentação cheia de surpresas.

– Dennis: Para quem gosta de funk e música eletrônica, Dennis chega com tudo.

– Nattan: Promessa de um show contagiante, finalizando o evento com chave de ouro.

Este é o momento para reunir a galera, vestir o chapéu e se jogar no clima sertanejo de Jaguariúna! Não perca essa última chance de viver o melhor do rodeio e dos shows que marcam o calendário nacional. Nos vemos lá!