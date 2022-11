PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA AGORA TAMBÉM PRESIDE O PARLAMENTO METROPOLITANO DA RMC

O presidente da Câmara Municipal de Jaguariúna, vereador Afonso Lopes da Silva, o Silva, é agora também o presidente do Parlamento Metropolitano da RMC (Região Metropolitana de Campinas). Silva, antes vice presidente do Parlamento, assume o cargo após o pedido de afastamento feito pelo vereador Zé Carlos, da cidade de Campinas. Nesta sexta-feira (4), na Câmara Municipal de Americana, foi realizado o primeiro encontro do Parlamento da RMC sob o comando de Afonso Lopes da Silva.

O Parlamento Metropolitano da RMC reúne presidentes das 20 câmaras municipais das cidades que compõem a Região Metropolitana de Campinas. Mensalmente, o Parlamento se reúne em sessões ordinárias, em cada uma das cidades, para apresentar e discutir assuntos individuais de cada município, para servir de norte aos demais e também temas coletivos, de interesse regional. Também são apresentadas palestras e reuniões com os mais diversos órgãos, municipais, estaduais e federais, com discussão de demandas mútuas.

Participante assíduo das reuniões do Parlamento Metropolitano desde 2019, Afonso Lopes da Silva já foi tesoureiro e vice-presidente. Através de seu intenso trabalho junto aos demais municípios, conseguiu, entre outros avanços, que os ônibus da linha 612, que liga Jaguariúna a Campinas, entrassem no Terminal Metropolitana Magalhães Teixeira, o que não acontecia, fazendo com que os passageiros percorressem um longo caminho a pé.

Segundo Silva, assumir a presidência do Parlamento Metropolitano é um dos maiores desafios de sua trajetória política. “Ao longo da minha vida pública tive e tenho o privilégio de trabalhar pelo benefício da população e não será diferente agora. Nossa região é extremamente importante e merece uma ação incansável do Parlamento para buscar ações conjuntas e efetivas. Sinto orgulho de estar aqui, mas também sei das responsabilidades que este cargo me imputa”, afirmou.

No encontro desta sexta-feira, em Americana, foram definidos detalhes como a agenda das próximas reuniões, formatação do próximo período eleitoral do Parlamento e a confirmação de uma reunião com membros do Ministério Público, prevista para o início de 2023.

Com a posse de Afonso Lopes da Silva como presidente do Parlamento Metropolitano. Jaguariúna ganha ainda mais destaque em âmbito regional, já que o prefeito Gustavo Reis é também presidente do Conselho de Desenvolvimento da RMC. Um encontro entre os dois órgãos, Parlamento e Conselho de Desenvolvimento, já foi marcado para o final do mês de novembro, na cidade de Campinas.