Presidente da Câmara reitera pedido de duplicação da SP-107 durante congresso em Campos do Jordão

O presidente da Câmara Municipal de Holambra, Mauro Sergio de Oliveira (Serjão), junto aos vereadores Jesus da Farmácia, Oriovaldo Venturini, Hermindo Felix, Joseane Esperança e Wilson Barbosa (Bigode) participaram essa semana em Campos do Jordão do 66º Congresso Estadual de Municípios. Durante uma reunião importante, Serjão usou a tribuna do evento para mais uma vez pedir ao Governo do Estado atenção quanto a duplicação da Rodovia SP-107, que liga Holambra à Artur Nogueira.

O Congresso reúne representantes das 645 cidades paulistas em defesa da democracia e oferece diversos painéis e palestras sobre temas importantes, como saúde, educação, meio ambiente e turismo.

Para Serjão, é uma ótima oportunidade para buscar soluções conjuntas e conhecer os problemas de outros municípios e dar visibilidade à Holambra. “Precisamos urgente melhorar o tráfego de veículos, principalmente agora com a nova escola do bairro Imigrantes, bairro esse que representa 30% da população holambrense, além disso a cidade recebe mais de 1 milhão de Turistas por ano, peço atenção ao governador, é um problema que precisa de solução rápida, pontua.

O evento termina nesta sexta-feira, 15 de março com participação do Governador Tarcísio de Freitas.