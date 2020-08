Presidente Jair Bolsonaro abre Congresso Nacional do setor de Bares e Restaurantes

Foi aberta na noite desta terça-feira (25), em Brasília, a 32ª edição do Congresso Nacional Abrasel, neste ano inteiramente online. A cerimônia oficial contou com a participação do presidente da República Jair Bolsonaro, ministros, senadores, deputados de diversos partidos e estados, lideranças e empresários, dentre eles diretores da Abrasel RMC. A versão 2020, que vai até o próximo dia 28, vai debater a Retomada e o Futuro da Alimentação Fora do Lar pós-pandemia no Brasil e já conta com mais de 70 mil inscritos.

Na abertura do Congresso, Bolsonaro destacou a importância do setor de bares e restaurantes para a economia brasileira, especialmente nesta retomada pós-pandemia, para geração de negócios, renda e emprego. O presidente destacou a importância da entidade como indutora neste processo e lembrou seu papel fundamental na elaboração da Lei 936 – Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda -, prorrogada na última segunda-feira por mais dois meses.

O presidente lembrou que esta medida, importante para manter milhares de empresas de portas abertas durante a pós-crise e a manutenção de milhares de empregos em todo o Brasil – cerca de 30 mil empregados somente na região de Campinas -, foi uma iniciativa conjunta da diretoria nacional da Abrasel.

Para o presidente da Abrasel RMC, Matheus Mason, a MP 936, agora com validade de seis meses, é de fundamental importância para a continuidade das empresas e manutenção de empregos. “A entidade vinha brigando por sua prorrogação, que aconteceu nesta semana”, lembra. Ele afirma que a prorrogação dos benefícios por mais dois meses vai ser fundamental neste momento de retomada, quando o faturamento está girando em torno de 50% do que era antes da explosão da pandemia no Brasil.

“Com mais estes dois meses o governo federal ajudando no pagamento dos salários, o setor vai conseguir um fôlego para se reequilibrar financeiramente, aumentar suas vendas e com isso manter os empregos, sendo mais de 27 mil somente na Região Metropolitana de Campinas (RMC).”

O Congresso realizado pela Abrasel é considerado um dos maiores encontros de conhecimento do setor de alimentação fora do lar no país. Ele reúne os principais líderes empresariais e da gastronomia para discutir os desafios e apresentar propostas para ganho de produtividade em bares, restaurantes e afins e levar informação e conhecimento para todos que se interessem.

Junto à programação técnica, com painéis e palestras, os participantes poderão desfrutar da feira virtual, com a presença dos principais parceiros da entidade. E, em paralelo, será realizado o Mesa ao Vivo Brasília, pelo 9º ano consecutivo. Mais produtividade e rendimento para quem trabalha no setor.

PROGRAMAÇÃO

A programação de palestras e painéis terá três eixos de conteúdo: Eixo 1 – Factual, com temas como marco regulatório, tributário, trabalhista, financiamento e crédito; Eixo 2 – Brasil Novo, com pautas transformadoras – Meios de pagamentos, vendas e pagamentos digitais, privacidade de dados e fakenews, economia circular; urbanismo; contexto Brasil e mundo; Eixo 3 – Gestão e consumidor, com temas de empreendedorismo, novos modelos de negócio; digitalização de negócios e processos; delivery e takeaway; gestão de pessoas, comportamento e relacionamento com o consumidor.

Também em novo formato, a feira que acontece durante o Congresso Nacional Abrasel será totalmente de forma online. A experiência, tanto para o usuário quanto para o visitante, possibilitará novos modelos de interação comercial, conforme explica o diretor de Relações Governamentais e Projetos Especiais da Abrasel, Jaime Recena.