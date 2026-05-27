Preso em Jaguariúna é apontado como hacker de quadrilha do falso advogado

Investigado de 22 anos teria obtido dados de processos judiciais usados para enganar vítimas; grupo é suspeito de movimentar mais de R$ 4,2 milhões

Um homem preso em Jaguariúna na manhã desta quarta-feira (27) é apontado pela Polícia Civil como o hacker responsável por obter dados de processos judiciais usados no golpe conhecido como falso advogado. Segundo a investigação, a quadrilha teria movimentado mais de R$ 4,2 milhões com fraudes.

O investigado, de 22 anos, foi detido no hospital de Jaguariúna, onde estava por conta do nascimento do filho. De acordo com a Polícia Civil, ele captava informações de processos que eram utilizadas pelos criminosos para enganar as vítimas.

A prisão ocorreu durante a Operação Falsa Ordem, realizada pela Polícia Civil da Bahia. Ao todo, quatro pessoas foram presas no estado de São Paulo, sendo uma em Jaguariúna e três na capital paulista.

Na região, também foram cumpridos três mandados de busca e apreensão em Jaguariúna e um mandado de busca em Pedreira. Durante as diligências, foram apreendidos computadores, celulares, chips de cartão de crédito e uma pequena quantidade de droga.

O homem preso em Jaguariúna foi encaminhado para a Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Mogi Guaçu.

Segundo a investigação, o grupo usava informações reais de processos judiciais para aplicar golpes. Os suspeitos entravam em contato com as vítimas se passando por advogados ou representantes de escritórios, usando linguagem técnica e dados verdadeiros para convencer as pessoas a fazer transferências bancárias.

As cobranças falsas envolviam suposta liberação de valores judiciais, pagamento de custas e desbloqueio de alvarás. Além disso, a organização também é investigada por furtos de cartões bancários em grandes eventos na Bahia, onde criminosos se passavam por ambulantes para trocar cartões durante pagamentos.

A Operação Falsa Ordem cumpriu 32 mandados de busca e apreensão em cidades de São Paulo e do Rio Grande do Norte, além dos mandados de prisão. As ações ocorreram em municípios como São Paulo, Jaguariúna, Pedreira, Cubatão, São Vicente, Praia Grande, Diadema, Guarulhos e São José do Rio Preto.

A investigação segue em andamento, com análise dos materiais apreendidos e rastreamento financeiro para identificar outros envolvidos no esquema.

Fonte: g1 Campinas e Região

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