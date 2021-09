Setembro é o mês de conscientização do câncer de ovário e a Prefeitura de Jaguariúna realizará ações para falar sobre o assunto com a população. Equipes da Secretaria Municipal de Saúde estarão em diferentes pontos da cidade e as mulheres poderão receber informações e fazer exames.

No dia 17 a campanha acontecerá na Casa da Mulher, das 9h30 às 12h. No período da tarde, no Parque Santa Maria, das 15h às 18h. No sábado, dia 18, a equipe estará na Estação Maria Fumaça, das 11h às 15h.

Em todos esses locais acontecerão rodas de conversa e palestras com profissionais da saúde de Jaguariúna, em parceria com a Sonhe Oncologia e Hematologia, para chamar a atenção sobre o assunto e tirar dúvidas das mulheres.

A secretária municipal de Saúde, Maria do Carmo Pelisão, ressalta a importância de se fazer exames e acompanhamento médico regulares principalmente nas mulheres com mais de 50 anos. “Esse tipo de câncer é difícil de ser detectado precocemente. Muitas vezes os sintomas são confundidos com outras doenças mais leves o que favorece o avanço da doença”, explicou a secretária.

CÂNCER DE OVÁRIO

O câncer de ovário é o sétimo tumor maligno mais diagnosticado nas mulheres no Brasil e a segunda neoplasia ginecológica mais comum, atrás apenas do câncer de colo de útero.

A estimativa do Inca (Instituto Nacional do Câncer) é que até 2022 6.650 novos casos serão diagnosticados a cada ano. Isso representa 3% de todos os cânceres detectados nas mulheres brasileiras.