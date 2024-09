Prevenção: Com o tema “Se precisar, peça ajuda”, Hospital São Francisco realiza semana alusiva ao Setembro Amarelo

A iniciativa tem o objetivo de chamar a atenção para o tema e criar um espaço onde a ajuda esteja sempre ao alcance de quem mais precisa

O Setembro Amarelo é um mês de valorização da vida, conscientização e prevenção ao suicídio. Sensível ao movimento, o Hospital São Francisco de Mogi Guaçu (HSF) realiza nesta semana uma programação repleta de atividades alusivas ao lema da campanha “Se precisar, peça ajuda”. O objetivo é convidar colaboradores, pacientes e a população em geral para desestigmatizar o sofrimento mental e promover uma cultura de empatia e suporte.

“Procurar ajuda, seja de familiares, amigos ou profissionais na área de saúde mental, é muito importante e essa atitude não deve ser subestimada, pois pode significar a mudança de chave para transformar uma situação de desespero em uma oportunidade de encontrar novos caminhos e soluções”, enfatizam os organizadores da iniciativa no HSF.

Até o final do mês, serão fixados painéis nas dependências do hospital lembrando a importância da ação. Outras atividades como a “Caixa da Gratidão”, o “Mural da Esperança” e as “Mensagens Anônimas” visam espalhar conteúdos inspiradores, promovendo um ambiente positivo. Também serão realizadas palestras para os colaboradores no auditório do HSF abordando os temas “Suicídio, por que precisamos falar?” e “Resiliência: a arte de enfrentar a vida!”.

“O objetivo é criarmos um ambiente onde as pessoas se sintam seguras e à vontade para falar sobre os seus sentimentos e suas angústias. Ao abraçar essa mentalidade, contribuímos para um espaço onde a ajuda estará sempre ao alcance de quem precisa e onde a vulnerabilidade é recebida com acolhimento e compreensão”, concluem os organizadores.

Imagem Ilustrativa