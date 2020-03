PREVENÇÃO É O MELHOR REMÉDIO: SAIBA COMO SE PROTEGER CONTRA O CORONAVÍRUS

A Secretaria de Saúde de Jaguariúna alerta que, com a disseminação do novo coronavírus, já classificada de pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS), se faz cada vez mais necessário que a população mude alguns hábitos e adote medidas de prevenção contra a Covid-19.

No momento, segundo a secretaria, esta é a melhor medida para reduzir a proliferação do vírus. Aqui vão algumas informações relevantes e dicas de como se prevenir.

O que é a Covid-19?

A doença provocada pelo novo coronavírus é oficialmente conhecida como Covid-19, sigla em inglês para “coronavirus disease 2019” (doença por coronavírus 2019, na tradução).

Quais problemas causa?

O vírus causa doença respiratória pelo agente coronavírus, com casos recentes registrados na China, Itália e em outros países. O quadro pode variar de leve a moderado, semelhante a uma gripe. Alguns casos podem ser mais graves, por exemplo, em pessoas que já possuem outras doenças. Nessas situaçōes, pode ocorrer síndrome respiratória aguda grave e complicações. Em casos extremos, pode levar a óbito.

Como é a transmissão?

O que se sabe até o momento é que a transmissão costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções, como saliva e gotícula da tosse ou espirro, ou pelo aperto de mãos.

Quais são os sintomas?

Sinais e sintomas clínicos são principalmente respiratórios, semelhantes aos de um resfriado comum, com febre, tosse e dificuldades para respirar.

O que fazer em caso de sintomas?

A pessoa deve procurar o serviço de saúde mais próximo, para análise inicial. Se o quadro for compatível com a definição de caso de Covid-19, esse serviço de saúde deverá seguir o fluxo estabelecido pela Secretaria de Estado da Saúde.

Como se proteger?

A principal recomendação é higienizar as mãos. São cuidados simples, mas importantes e que devem ser frequentes para prevenir doenças contagiosas.

– Mãos: lave as mãos frequentemente com água e sabão e use antisséptico de mãos à base de álcool gel 70%, principalmente;

– Quando tossir: cubra a boca e o nariz. Use os braços ou lenço descartável. Evite usar as mãos. E, se usar, lembre-se de higienizá-las

O que fazer em caso de viagens?

Quem esteve em países com casos confirmados da doença e apresentar sintomas suspeitos deve:

– Evitar o contato com outras pessoas

– Procurar um serviço médico imediatamente

– Seguir os cuidados recomendados

É preciso usar máscaras?

No momento, não há recomendação para uso de máscaras para a população em geral. Quem estiver saudável não precisa se preocupar. Mas todos devem sempre fazer a higienização das mãos com água e sabão ou álcool gel, e evitar contato com mucosas.

Fonte: Guia de Prevenção sobre o Coronavírus

Reportagem: Ricardo Alécio