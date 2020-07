Prevenção: escolas municipais de Holambra passam a contar com termômetros digitais

As 13 unidades municipais de ensino de Holambra receberam nesta terça-feira, dia 7 de julho, termômetros para aferição da temperatura dos funcionários e também de pais e alunos, presentes durante a retirada de kits de alimentação e apostilas para estudo à distância. Os equipamentos são nova arma na luta contra o novo coronavírus na cidade.

Os aparelhos são digitais e com sensor infravermelho, que permite a medição a partir do calor que emana da superfície corporal, sem necessidade de contato direto. “A febre é um dos sintomas mais comuns da Covid-19 e a aferição funciona como uma triagem inicial”, explicou o diretor municipal de Saúde, Valmir Marcelo Iglecias. “Em caso de temperatura acima do normal, a orientação é procurar a unidade de saúde do bairro para avaliação”.

Segundo Valmir, apesar de útil, a ferramenta precisa ser aliada a outras medidas, como a lavagem frequente das mãos e o uso de máscara e de álcool em gel 70%.

De acordo com o diretor municipal de Educação, Alexandre Moreira, os equipamentos serão utilizados também quando as aulas presenciais forem retomadas. “Estamos preocupados com a saúde de todos”, comentou. “Esses termômetros são de grande importância para garantir a proteção de funcionários, pais e alunos contra o novo coronavírus”.